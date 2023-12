Karen Bejarano relató angustiante situación tras asistir a concierto

Lo que iba a culminar en una noche feliz se tornó en una verdadera pesadilla para Karen Bejarano.

En conversación con Jean-Phillipe Cretton en "Podemos Hablar", instancia que también contó con la presencia de las finalistas de "Gran Hermano" la cantante comentó que fue víctima de algún sujeto malintencionado.

Ocurrió después del concierto de Romeo Santos en el Movistar Arena, y según relató Karen, decidió ir a tomar algo una vez terminado el show y enfatizó que como no estaba manejando, no bebió alcohol.

"Estaba todo pasando, buena onda, me tomé el juguito, ya era tarde: 'Chao, amiga', le digo. Iba en el auto, porque uno vive retirado de Santiago. Voy en el segundo túnel y no empiezo a ver, se empieza a nublar la vista, pero no había tenido eso típico que te sube la presión", precisó.

"Yo no veía nada, de verdad ciega"

Karen Bejarano aseguró que el peligroso síntoma fue empeorando a medida que se acercaba a su casa. "Empecé a ver todo como si tuviera los ojos llenos de espuma", precisó.

Ya cuando se encontraba en la entrada del condominio donde vive, la cantante recordó que en ese punto, "ya no veía nada, de verdad ciega".

"Me quedé en el suelo esperando a que la vista volviera a mí, pidiéndole a Dios y al universo y a quien estuviese cerca que, por favor...recobrar la vista", imploró la ex Mucho Gusto, quien hizo un llamado a denunciar este tipo de situaciones.

"Me pusieron algo en el jugo. Creo que es irresponsable, uno debería, o sea si pasa algo como esto por favor, anda a hacerte un examen al día siguiente", aconsejó.