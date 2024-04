Kika Silva dio detalles sobre el retiro de sus implantes: "No soportaba tenerlas adentro mío"

La influencer Kika Silva entregó detalles a través de su cuenta de Instagram sobre la extracción de los implantes de pecho que tenía.

La también conductora de televisión contó que se colocó los implantes hace diez años, pero que sacárselos le hacía "mucho más sentido" con la vida que llevaba en estos momentos.

Seguidores le consultaron su este cambio había "afectado su autoestima" o había "dejado de sentirse sexy": "Fue una decisión que tomé con mucho tiempo, no fue de un día para otro, es algo que lo planeé, entonces estaba consciente de lo que estaba haciendo".

"Al revés de sentirme menos sexy, hoy me siento mucho mejor y mucho más linda que antes, gracias a que confío mucho en mi doctor porque fue el mismo que me las puso, confiaba mucho en que él me iba a dejar bien", agregó.

Finalmente, la Silva explicó que tomó la decisión porque hace mucho tiempo que sentía "un cuerpo extraño" en su cuerpo. "Fue un proceso como de dos años en los que estuve preguntando mucho y averiguando. Literalmente, sentía que era un agente extraño y no soportaba tenerlas adentro mío, por eso una vez que lo decidí, ya no veía la hora de sacármelas", contó.