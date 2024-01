La tierna reacción de Henry Cavill tras mensaje de una chilena: “¡Chile te ama!”

Una chilena se viralizó, tras grabar el momento en el que se encontró con Henry Cavill en la avant premiere de su nueva película, "Argylle", que se llevó a cabo en Corea.

Según explicó la joven que vive en el país asiático, fue una amiga de Chile quien le advirtió del evento y le pidió que asistiera para ver al elenco. "¡Anda y hazlo por todas!", le dijo su amiga.

La creadora de contenido llegó temprano al lugar, por lo que logró posicionarse entre la primera fila para ver la alfombra roja, en la que momentos más tarde, desfilaron Sam Rockwell y a Bryce Dallas Howard.

Fue entonces cuando Henry Cavill pasó directamente a la conferencia de prensa, sin antes prometer que volvería para firmar autógrafos y fotografiarse con los fans.

¿Qué le dijo Henry Cavill a la chilena?

A su regreso, el actor británico se acercó a la chilena, quien eufóricamente le gritó "¡Hi Henry! Chile loves you (¡Hola Henry, Chile te ama)!", ante lo cual el protagonista de The Witcher le respondió: "Aw! Thank you!".

"¡Los pude ver muy de cerca, estoy muy emocionada! Salí con la firma de Henry Cavill en mi poster de Argylle de recuerdo. ¡Todos tan guapos y amables! Verdaderas estrellas de Hollywood", concluyó la chilena.