La voz que faltaba: Emma Watson respaldó a las personas transgéneros

Actores pertenecientes el "universo Harry Potter" como Daniel Radcliffe y Eddie Redmayne salierona a responder los dichos de J.K. Rowling respaldando a las personas transgénero.

La última en sumarse fue Emma Watson, quien a través de su cuenta de Twitter escribió un largo hilo sobre toda esta polémica generada en torno a la escritora británica.

"Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o decirles que no son quienes dicen ser", partió diciendo.

Luego se explayó: "Quiero que mis seguidores trans sepan que yo y muchas otras personas en todo el mundo te vemos, te respetamos y te amamos por lo que eres".

Tras eso, recordó que ella es una activa donante de organizaciones como Mama Cash y Mermaids, las que van en ayuda de jóvenes trans.

Finalmente, la actriz deseó un feliz mes del orgullo LGBT+ que se está celebrando en junio.

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are.