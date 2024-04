Leo Caprile cuenta detalles de su infarto cerebral

El animador y locutor radial Leo Caprile habló sobre el infarto cerebral que sufrió el pasado fin de semana y cuenta detalles porque "esto le puede servir a mucha gente".

Caprile afirmó a LUN que "este incidente tiene que ver con cierta disciplina, con cuidarse, medirse la presión, el consumo de sal, los hábitos alimenticios, el descanso".

Reveló que volvía a su casa tras un evento y "perdí la fuerza en un brazo y se me durmió el bigote. No era un malestar que te da por un resfrío (...) Tomé la decisión, me desvié y llegué como en 20 minutos a la clínica".

"No tengo ninguna secuela, podría estar hemipléjico", aseguró el ex Casi En Serio, y que "el doc me dijo que mi decisión de venir a tiempo a la clínica hizo la diferencia".

"Un doctor me dijo que este tipo de incidente que hice es autoprovocado por el nivel de estrés, la vida agitada, la alimentación desordenada. Tengo un centro de eventos, corro para acá y para allá, de repente como y a veces no", relató Caprile.

Además, el comunicador confesó que es hipertenso y que "a veces me tomaba la pastilla y me medía la presión y otros días no. Es un llamado de atención, uno tiene que ordenarse".

"Fumaba más o menos harto hasta el viernes. Esto me va a ayudar a dejarlo", declaró.