La empresaria y modelo Coté López hizo una curiosa publicidad a través de redes sociales. En sus historias de Instagram compartió un mensaje que decía "mi gente, llevaba mucho tiempo pensándolo hasta que me decidí… quiero mostrarme como Dios me trajo al mundo! Abrí un onlyfans!!! Les dejo el link abajo (para mayores de 18)". Lo que los seguidores no sabían es que realmente el link redireccionaba a las nuevas piezas de su colección de ropa. “¡¡¡Los pillé a todos los calentones y copuchent@s ah!!! Jajajajaja obvio que jamás abriría uno. Pero aprovechen la página que compartí de Paris para comprarle algo a sus señoras”, finalizó.

