Magdalena Max-Neef sobre querella contra Cristián Campos: "Fue devastador"

La actriz Magdalena Max-Neef se refirió a la querella por abuso sexual presentada contra Cristián Campos, quien fue acusado de abusar en reiteradas ocasiones de su ex hijastra Raffaella di Girolamo cuando esta tenía entre 13 y 17 años.

En el programa de Vía X "Todo Va a Estar Bien", la intérprete y Josefina Velasco fueron consultadas al respecto y, si bien su colega decidió mantener el silencio, la antagonista de "Dama y Obrero" decidió abordar el tema.

"​​He escuchado solamente la versión de la familia di Girolamo y la demanda, no he escuchado lo que tenga que decir Cristián Campos, a quien conozco desde hace mucho tiempo y siempre he tenido una buena opinión de él", señaló la actriz, presuntamente antes de que Campos respondiera a la demanda.

No obstante, Max-Neff añadió que "si efectivamente lo que dice Raffaella es así... que me cuesta creer que no sea. Mira, para nosotros esto fue súper devastador, fue muy muy fuerte".

"Ayer nos llamábamos por teléfono y decíamos '¿Cómo?', porque uno le tiene cariño a Cristián. Por otro lado, tú dices 'la Fundación para la Confianza no avala cualquier denuncia'. Es muy fuerte", comentó.

"Yo la verdad que encuentro, si efectivamente fue así, encuentro que es una cosa terrible e imperdonable. Si no es así, también es imperdonable que lo estén acusando falsamente, pero me gustaría escuchar la otra versión. A pesar de que no creo que hagan una denuncia así por bolitas de dulce", sentenció.