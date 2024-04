Mauricio "El Indio" Medina reapareció con furioso mensaje: "Es la verdad"

El comediante Mauricio Medina, conocido popularmente como "El Indio", reapareció en redes sociales para realizar un furioso reclamo.

En noviembre pasado el ex Dinamita Show sufrió la amputación de una de sus piernas producto de la diabetes que padece desde hace varios años.

Desde entonces Medina ha tenido que enfrentarse a un mundo que para él era desconocido: moverse sobre una silla de ruedas.

"Los quiero invitar a un recorrido por la verdad, por la realidad, por la real inclusión en Chile. Me he tenido que enfrentar a este difícil momento de inclusión. ¿Y por qué les digo difícil? Les voy a contar que desde el Festival (de Viña) en adelante, nos hemos dado cuenta que la inclusión en este país no existe", dijo en su cuenta de TikTok.

El reclamo de "El Indio"

Más tarde publicó otro video en la red social desde una estación de servicio, sobre la cual tenía un reclamo que hacer.

"El baño de discapacitados está al fondo del baño de hombres. Eso significa que yo y mi acompañante que es mujer... no puedo entrar al baño", comenzó explicando el humorista, apuntando a la empresa Copec.

"Entonces les recomendaría a la gente de Copec que hicieran un baño de discapacitados que esté alejado, independiente del baño de mujeres y del baño de hombres. Sería muy bueno para nosotros", recomendó "El Indio".