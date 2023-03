"Me culpé a mí misma": Brooke Shields revivió abuso sexual por parte de alto ejecutivo de Hollywood

En una entrevista para la revista People, Brooke Shields revivió un abuso sexual al inicio de su carrera por parte de un alto ejecutivo de la industria del cine, asegurando que mantuvo el silencio sobre este episodio por más de 30 años porque "la gente no creía esas historias en ese entonces".

La protagonista de "La laguna azul", que se abrió con el medio a próposito de su documental "Brooke Shields: Pretty Baby", recordó que tras graduarse de la universidad, aceptó reunirse con un nombre importante de Hollywood creyendo que se trataba de una oferta de trabajo.

Sin embargo, luego de comer, el hombre insistió a la actriz de acompañarlo a su habitación del hotel para llamar un taxi, donde terminó agrediéndola sexualmente.

"Me culpé a mí misma. Seguía diciendo: 'No debí haber hecho eso. ¿Por qué subí con él? No debí haber bebido en la cena' (...) Era una elección del tipo de lucha o huida. Luchar no era una opción, así que simplemente dejas tu cuerpo. 'No estás allí. No sucedió'", confesó Shields.

La intérprete de 58 años, que estrenará su documental de dos episodios el próximo 3 de abril a través de Hulu, aseguró que quiso compartir su historia "con la esperanza de ayudar a las personas a no sentirse solas".

"Todos procesan su propio trauma en una línea de tiempo diferente. Quiero ser una defensora de que las mujeres puedan decir su verdad", dijo la actriz.