"Me defendí": Sebastián Ramírez rompe el silencio tras ser detenido por agresión

Ayer trascendió que el exparticipante de "Gran Hermano", Sebastián Ramírez, fue detenido tras protagonizar un altercado doméstico y ahora, se pronunció al respecto.

De acuerdo a información policial, el sujeto de 37 años agredió físicamente a su polola tras una discusión, para ella posteriormente acudir a conserjería del edificio para solicitar ayuda.

¿Qué dijo Sebastián Ramírez tras ser detenido por agresión?

Mediante su cuenta de Instagram, Ramírez emitió un extenso comunicado e insistió en su inocencia, ademas de asegurar que su reacción se produjo, supuestamente, para intentar defenderse.

"Hombres reaccionen antes y denuncien traten que no les dé vergüenza, no actúen desde su ego, actúen desde sus valores y desde la ley... Yo no iba a denunciar a esa mujer porque tiene 25 años y yo tengo 37, encontraba que no era lo correcto y me arrepiento demasiado", introdujo.

En ese sentido, Ramírez insisitó en su posición de afectado: "Mi familia me decía que terminara con esta relación donde yo era víctima de violencia, pero uno tiene corazón de abuelita y también tiene sentimientos".

"Frente a esta situación me defendí, pare una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento", aseveró el productor de eventos.

Para cerrar, afirmó que "jamás le pegaría a una mujer pero si me amenaza con cuchillo y hace una estaca con un palo cortado a la mitad (...) Lamentablemente debí defenderme y evitar una tragedia".