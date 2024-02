Muere Sebastián Esbir, hijo de Miguelo y Ana María Cummins

Sebastián Esbir Cummins, hijo de Miguelo y Ana María Cummins, murió a los 32 años de edad.

El fallecimiento de Esbir Cummins se produjo el fin de semana en una clínica de Santiago y las causas no han sido informadas, según reveló en primera instancia Biobío.

Esbir Cummins sufrió una parálisis cerebral cuando tenía tres años de edad luego de un accidente al caer a una piscina y quedar bastante tiempo bajo el agua.

Miguelo contó en 2022 en el programa Juego Textual que su vida cambió con el accidente de Sebastián. "Yo le llamo la bomba atómica. No hay pastillas para el dolor, pero está el tiempo que cicatriza. Ahí me pegué el paipazo fuerte en la cabeza, porque no me pasó nada a mí, sino a él. Mi deber es estar bien yo, para darle felicidad a él".

"Es muy valiente, y sus ojos hablan de la felicidad cuando te ve, cuando te siente", dijo en esa oportunidad.