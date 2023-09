Naya Fácil anunció la compra de una lujosa casa de tres pisos

La influencer Naya Fácil confirmó que no entrará al nuevo reality show "Tierra Brava" y anunció que compró una nueva propiedad.

A través de sus redes sociales, la joven había contado que daría una buena noticia respecto a un cambio en su vida, por lo que muchos habían comenzado a especular sobre su ingreso al programa de Canal 13.

Sin embargo, este sábado 16 de septiembre la mediática mostró la nueva casa que compró. "¡Mis facilines me mudo! ¡Me acabo de comprar mi tercera casa con veinticinco años!", dijo.

"Les presento mi nueva casa de tres pisos, tres baños y muchas habitaciones. Y lo más importante, por fin estacionamiento para la facilona y patio para los peques (sus perritos). Lo logré, oficialmente mía", agregó.

¿Cómo es la nueva casa de Naya Fácil?

En sus historias de Instagram, la joven entregó detalles e hizo un tour de su nueva propiedad que tiene un living amplio, una cocina con logia, tres baños y tres pisos.

“Todavía no puedo creer que esta es mi casa, de verdad que estoy en shock. Todos sabemos que cuesta tener las cositas, y tener otra casa. De mi casa anterior todavía no me despido, porque me voy a venir a vivir acá, necesito un espacio más grande para mí, para los peques”, dijo en referencia a sus mascotas Tommy y Jerry.

"No se siente como mía, pero es mía legalmente. Esta casa es de Naya Fácil, tú sabes cuando voy a notaría, voy a firmar y mi firma vale, mi firma vale propiedades", remató.