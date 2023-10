Naya Fácil fue víctima de robo en Estación Central

A través de sus redes sociales, Naya Fácil denunció haber sido víctima de robo en Estación Central.

"Me acaban de robar el teléfono desbloqueado, tiene acceso a todo, conchetumadre, que rabia (sic) nunca más vengo a Estación Central", contó la joven, que se encontraba en el Barrio Meiggs en busca de artículos para su nueva casa.

Si bien la personalidad de internet, que estaba en compañía de su hermana, logró atrapar al sujeto y quitarle su polera, no pudo recuperar su celular.

"Nunca más me recomienden Estación Central, no vengan con que no puedo sacar mi teléfono. El feo conchetumadre se llevó el celular desbloqueado hueon (sic) voy a tratar de cambiar la clave de todo, estamos tiritando, casi me atropellaron y lo perseguimos como cinco cuadras", siguió relatando Naya.

Asimismo, la joven aseguró que iría a bloquear sus cuentas, ya que tenía fotografías de documentos como su cédula de identidad o tarjetas de crédito, y poner la denuncia en Carabineros.

Además, la intérprete de "La más fácil" acusó a los comerciantes de estar aliados con los delincuentes, revelando que nadie les prestó ayuda.

"Obviamente trabajan todos juntos porque él le había pasado el teléfono a alguien, y todo el mundo mirando (...) Son una mafia, no sigan apoyando a esos comerciantes, que se hundan", manifestó.