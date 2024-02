Naya Fácil rompe el silencio tras detención en Viña del Mar

Tras ser formalizada en Viña del Mar, Naya Fácil se refirió al altercado que tuvo en un local nocturno.

Mediante sus historias de Instagram, la personalidad de internet, que fue liberada alrededor de las 14:00 horas, reconoció haber discutido con un trabajador del bar "Locos x Viña".

"Es verdad, yo me tomé los copetes y hubo una discusión, pero, más allá de todo lo que pasó, quiero decir que no se empañe por lo que vinimos. Yo no me voy a referir más al tema", expresó.

Bajo esta línea, la intérprete de "The Most Easy" señaló que todo lo ocurrido fue "desagradable": "Dormí en un calabozo, me sacaron los cordones, me esposaron de manos y pies. Yo sé que curá' soy showcera, pero al nivel de llevarme así, se llevó más grave la situación de lo que era".

"Es cuático estar en el calabozo porque escriben cosas y se escuchan gritos, estuve con frío, había un olor y parece que estuve en el sector de hombres", sentenció.

Nayadeth Neculhueque, nombre real de la joven de 26 años, quedó con prohibición de acercarse a la víctima mientras dure la investigación, que tendrá una duración de 60 días.