"Negro cuma": Así fue el reencuentro de Felipe Avello y Juan Pablo Queraltó

Un emotivo reencuentro vivieron Felipe Avello y Juan Pablo Queraltó, periodistas que formaron una dupla humorística durante su trabajo en el extinto programa "SQP".

En un reciento show de Avello en Gran Arena Monticello, el que quedó registrado en su cuenta de Youtube, se puede ver el primer encuentro de la pareja en 12 años.

"Quiero agradecer a mi amigo Juan Pablo Queraltó que anda por ahí también. Tremendo periodista y gran comunicador, no lo veo desde el año 2012. Un día me llamó y no le contesté el teléfono", dijo Felipe Avello, antes de acercarse a Queraltó, que estaba entre el público.

"Es una noche de reencuentros", agregó "El Pez", mientras los presentes pedían el beso. Pero la dupla se fundió en un cariñoso abrazo y se agradecieron mútuamente la oportunidad de reencontrarse.