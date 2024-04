Neme explicó el motivo de por qué se resta de la animación de Viña 2025

Hasta el momento, el canal Mega resuena como la única casa televisiva que presentó una oferta a Viña del Mar para licitarse el festival hasta cuatro años más.

Dadas las circunstancias, todo apunta a que la estación finalmente será la encargada de entregar las gaviotas, y además, el nombre de Karen Doggenweiler se alza como una posible carta entre las posibilidades de animación.

En ese sentido, los dedos apuntan a su acompañante en el matinal "Mucho gusto", José Antonio Neme como eventual presentador del histórico evento. Sin embargo, Neme entregó sus razones para restarse de su hipotética particiación en el certamen viñamarino.

José Antonio Neme: "No tengo ningún interés"

En conversación con el programa "Que te lo digo", Neme descartó completamente el convertirse en el próximo animador de las próximas ediciones del Festival de Viña.

"Yo soy una persona absolutamente pésima para seguir órdenes. No me puedo ceñir mucho a una pauta", introdujo el periodista.

"Mi mente funciona de una forma muy delirante y eso es absolutamente peligroso como un certamen del Festival de la Canción de Viña del Mar", explicó.

José Antonio Neme argumentó en esa línea que las características que se solicitan en un animador del certamen son "absolutamente" "contrarios a los que se requieren para animar el Festival", dijo.

"Me encanta estar fuera, incluso de la mesa de nombres. No tengo ningún interés, y no tengo ninguna herramienta tampoco. Ningún músculo comunicacional para un evento de esas características", cerró con franqueza el comunicador".