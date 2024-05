Nicole Moreno sufrió accidente en auto: Publicó todo en redes sociales

La noche de este lunes Nicole Moreno denunció en sus redes sociales el haber sido víctima de un accidente automovilístico en la comuna de Vitacura.

A través de varias de sus stories en Instagram, la modelo fitness comunció que había sido chocada por un médico, que tenía lesiones y que estaba esperando la llegada de Carabineros y una ambulancia.

"Yo venía camino a mi casa, y un señor me chocó, fue impactante. Me dijo 'no te preocupes, soy médico' y ni siquiera me ha llevado a la clínica, nada", relató Moreno en su perfil.

"Tengo que competir, no me puedo lesionar. Saliendo del gimnasio me pasó esto. No me puede pasar esto justo ahora", agregó "Luli".

Más tarde publicó otras stories siendo atendida en un centro asistencial, asegurando que la experiencia "fue impactante, todavía estoy en shock".