Pamela Díaz confirma demanda contra Zona Latina

Tras los polémicos dichos de Hugo Valencia y Adriana Barrientos, Pamela Díaz confirmó su demanda contra Zona Latina.

Fue a inicios de marzo que los panelistas de "Zona de Estrellas" analizaron un comentario de Daniela Aránguiz en "Tierra Brava", donde acusaba a La Fiera de entrar marihuana al reality show, siendo tachada por el programa de "narcotraficante".

Pamela Díaz confirma la demanda

Ahora bien, en un adelanto del programa "Podemos Hablar", que se emitirá este jueves por la noche, la comunicadora se refirió a la polémica y a las medidas legales que está tomando contra el programa.

"Hablé con Daniela, pero hay un tema que es que cuando a mí algo me afecta o me molesta, no soy mucho de hablarlo en televisión, ni comentarlo mucho. Me gusta en general hacer las cosas bien, y creo que cuando uno hace muchos comentarios sobre Adriana o Hugo o Daniela. Yo prefiero llevarlo a tribunales como corresponde", aseguró.

Bajo esta línea, la conductora de "Sin Editar" añadió: "no soy narcotraficante y otra no llevé marihuana, ni menos una maleta con setenta y tantos kilos y yo no gané 1200 millones de pesos, si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá ahora"

Si bien los panelistas del espacio farandulero afirmaron que se trataba de una humorada, Pamela expresó: "Tirar humor y talla, yo lo puedo entender, a mí me gusta la televisión y yo me cagó de la risa y todo, pero cuando ya pasai un límite, y los GC son la nueva narco de Chile (...) Cuando son mentiras si me molesta, claro no me han llamado del colegio y de otros lados y es entendible, claro si fuera narco, estaría escondida", cerró.