Pancha Merino recordó cuando sufrió angustiante estafa: "Con Dicom"

Durante el más reciente capítulo de la nueva apuesta de "Mega", "La Cabaña", una de las invitadas, Francisca Merino, desclasificó una deprimente etapa de su vida a Berta Lasala, José Antonio Neme y Katherine Salosny.

Específicamente, la actriz recordó cuando fue víctima de una millonaria estafa por parte de una persona que ella considideraba confiable y cercana y además detalló cómo este angustiante episodio afectó considerablemente su vida familiar.

¿Cómo fue la estafa que sufió Pancha Merino?

"Yo figuraba con una guagua de tres meses, un día me llaman del banco que me van a rematar la casa porque tengo una deuda de 400 millones de pesos", introdujo Merino.

"Yo los demandé. Falsificaron mi firma. Mi exmarido deshecho, un problema familiar porque también él involucró a su padre. Voy yo y le ruego a este tipo, que era el padrino de mi hijo", complementó la madre, quien aseguró que el victimario era supuestamente mejor amigo de su marido.

Y no solo eso, sino que el timador haciendo de las suyas. "¿Sabes lo que descubrí? Lo peor es mostrarle a tus enemigos tu debilidad, porque él vio que yo no tenía a nadie. Me mandó a sacar el auto en el supermercado (...) tuve que sacar el coche de mi guagua, la silla", continuó contando.

"Quedé en cero con una guagua"

Merino además señaló las consecuencias psicológicas del preocupante episodio. "Me llenó mucho de odio, me enfermó. Y he tenido que ir sanándome. [Mi exmarido] era una víctima. Yo estaba muy mal, yo no entendía que mis amigos cercanos me hicieran esta cuestión".

"Yo quedé sin auto, con Dicom, con mi cuenta corriente en cero, con una guagua de cuatro meses", aseveró, al punto de emocionarse hasta las lágrimas.

Tristemente, y debido a la tensión mental que generó la crisis, no pudo darle pecho a su pequeña hija. "Eso es lo que siento que me truncaron mi felicidad, mi capacidad de ser feliz con mis niños", agregó.

Pasada la crisis, comentó que ahora ve el pasado con más tranquilidad. "Pero ahora con el tiempo siento que no fuimos los únicos y eso también me ayudó a perdonarlo a él, al padre de mis hijos", cerró.