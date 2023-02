Pedro Pascal se lució bailando con un "clicker" al ritmo de Mariah Carey

El actor Pedro Pascal apareció en un divertido video bailando junto a un "clicker", las aterradoras criaturas que aparecen en "The Last of Us".

Pese a que en la serie de HBO son enemigos, en este clip se les ve a ambos bailar al ritmo de la canción "Big Energy" de Latto, Mariah Carey y DJ Khaled.

El video fue grabado en el set de "Saturday Night Live", el clásico programa humorístico de Estados Unidos en el que Pascal oficiará como animador este 4 de febrero.

Las divertidas imágenes se han convertido en una sensación en redes sociales.