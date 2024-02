"¿Por qué tan sorprendidos?": Viviana Acevedo reacciona ante detención de Sebastián Ramírez

El reciente escándalo protagonizado por el controvertido chico reality Sebastián Ramírez generó la tajante opinión en su excompañera de encierro, Viviana Acevedo.

La tarde de ayer trascendió que el sujeto de 37 años fue detenido tras golpear a su pareja, y de acuerdo a información policial, Ramírez la golpeó con una escoba en el rostro en medio de una discusión.

Al respecto, la profesora de educación física quien ya había tenido encontrones con "Tatán" en "Gran Hermano" al cuestionar sus compartamientos, advirtió que el sensible incidente no se trataría de algo novedoso.

"Era cuestión de tiempo"

Al respecto, la joven no se quedó de brazos cruzados y se virtió a su cuenta de Twitter para comentar la situación, mientras se encuentra colaborando a favor de las personas afectadas de los incendios de la Región de Valparaíso.

"Estoy a full ayudando a Viña pero... ¿Por qué tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: No es un niño, es un adulto", posteó Vivi.

"Le mando todas las fuerzas a la chica. La violencia siempre existió nunca desistió, ¡sépanlo!. Necesitaba decirlo, sorry not sorry", cerró la futbolista.