Raquel Argandoña tras ser dada de alta: "Estuve 14 días sin comer"

Tras haber estado hospitalizada por una grave obstrucción intestinal, Raquel Argandoña regresó a sus labores de animadora en el programa "Tal cual".

Allí confesó que el proceso había sido "terrible" y contó detalles de la enfermedad que la afectó cuando estaba trabajando en México y de cómo se trasladó a Chile para ser operada.

En conversación con Lun, Argandoña aseguró que ha estado "bien, pero no al cien por ciento". "Lo que enfrento actualmente es soportable, pero es molesto porque sientes que no estás al cien, que no te puedes mover como te movías antes porque no estoy completamente recuperada", sostuo.

La conductora de TV indicó que hoy en día pesa alrededor de 55 kilos, ya que "estuve 14 días sin comer, a puro suero".

Sobre su decisión de volver a la pantalla, Raquel Argandoña indicó que aún le restan 10 días de reposo, pero que echaba de menos comunicar. "Con tanta tragedia que está pasando, uno trata aunque sea un minutito de dar alegría a la gente", señaló.