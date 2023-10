Revelan que Bruce Willis perdió la capacidad de comunicarse

La salud de Bruce Willis estaría en declive según un cercano, ya que habría perdido la capacidad de hablar y leer.

Fue en febrero de este año que la estrella de "Duro de Matar" fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa similar al alzeheimer que afecta las capacidades comunicativas.

Si bien la familia del actor, que debió retirarse debido a su condición, suele dar actualizaciones respecto a su salud, su amigo Glenn Gordon Caron fue quien habló sobre el intérprete esta vez.

Sin capacidades lingüísticas

En una entrevista con The New York Post, Caron, que produjo la exitosa serie "Moonlighting", protagonizada por Willis, se sinceró sobre el estado del actor.

"Me he esforzado por permanecer en su vida (...) Él amaba la vida, adoraba despertarse cada mañana e intentar vivir la vida al máximo", expresó el nominado al Emmy, añadiendo que ver al intérprete "viendo la vida pasar detrás de una puerta mosquitera no tiene sentido".

Si bien, el creador de la serie ochentera cree que el ex de Demi Moore es capaz de reconocerlo por unos minutos, afirmó que "no es totalmente verbal".

"Solía ​​ser un lector voraz, aunque no quería que nadie lo supiera, y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su disposición", reveló. "Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí, pero su alegría de vivir ha desaparecido", agregó.

Asimismo Caron, que luchó por años para conseguir los derechos del show televisivo y llevarlo al streaming, aseguró que pudo hablar con el hombre detrás de "David Addison", antes de que su salud se deteriora, para contarle que la serie llegará a la plataforma Hulu.

"Sé que está muy feliz de que el programa esté disponible para el público, aunque no puede decírmelo. Cuando pasé tiempo con él, hablamos de ello y sé que está emocionado", señaló.