Romina Sáez revela compleja situación judicial: "No doy más"

Romina Sáez hizo un desesperado llamado en redes sociales, explicando la compleja situación legal que atraviesa a raíz de la brutal golpiza que sufrió en 2022.

En un posteo de Instagram, la ex Mekano reveló haberse quedado sin abogados, con una millonaria deuda y, pese a sufrir varias secuelas de salud tras ser atacada por sus ex arrendatarios, acusa estar en calidad de imputada.

"Lamento hacer este vídeo, pero me veo en la obligación de hacerlo porque hablé con mis abogados y me comunican que el contrato se terminó. Ya que ellos hicieron el trabajo, pero no se pudo avanzar ya que el fiscal insiste en que soy imputada", partió contando.

Bajo esta línea, la también abogada señaló tener una deuda de casi $3 millones y medio, explicando además que su madre también está imputada: "Ella quiere un defensor o lo que sea".

"La verdad es que me veo en la obligación de pedir ayuda, de hacer algún tipo de beneficio o rifa porque quiero justicia y no quiero tener que pagar por algo que yo no hice", declaró la modelo.

"Esto es totalmente injusto. Y yo ya no puedo más, no doy más", sentenció Romina.