Sarah Michelle Gellar y Michelle Trachtenberg se suman a las denuncias contra Joss Whedon

Mediante un comunicado, la actriz Charisma Carpenter acusó a Joss Whedon de un compartamiento abusivo durante las grabaciones de "Buffy, la Cazavampiros" y "Engel".

A ella se sumó la protagonista de Buffy, Sarah Michelle Gellar, quien a través de Instagram se hizo eco de lo sucedido:

"Mientras que estoy orgullosa de que se asocie mi nombre con Buffy Summers, no quiero que siempre se me asocie con el nombre de Joss Whedon. Actualmente estoy más centrada en mi familia y en sobrevivir a una pandemia, así que no haré más declaraciones por el momento. Pero apoyo a todos los supervivientes de abuso y estoy orgullosa de ellos por denunciarlo", sostuvo.

Otra que hizo lo propio fue Michelle Trachtenberg, hermana de Gellar en la ficción. "Gracias, Sarah Michelle Gellar, por decir esto. Ahora, como mujer de 35 años, soy lo suficientemente valiente para repostear esto. Porque esto debe salir a la luz. Como adolescente. Con su comportamiento poco adecuado... Muy poco apropiado. Así que ahora la gente sabe lo que hizo Joss", dijo.