Vivi Acevedo reveló motivos tras quiebre con Fran Maira

A varios meses del fin de "Gran Hermano Chile", Viviana Acevedo se sinceró sobre el fin de su amistad con Fran Maira.

En el programa "En Aprietos", la semifinalista del reality admitió estar "decepcionada" de la influencer desde la primera vez que salió del programa.

"Tanto adentro como afuera se hablaron muchas cosas. La primera vez que salí me llegaron vídeos de cosas que hablaba", explicó, refiriéndose a un clip donde Maira expresaba sentir "asco" por la profesora de educación física, con quien fue muy cercana.

"Eso como que me bajoneó un poco porque yo soy súper leal, entonces no sé, como que fueron cosas feas", añadió.

No obstante, la futbolista señaló que estaría dispuesta a conversar las cosas con la aspirante a Miss Chile.

"Yo no le voy a negar una conversación a nadie. Si ella tiene como esa aguja y quiere cerrar un capítulo, obvio. Para mí el reality ya pasó, yo no le tengo mala a nadie", sentenció.