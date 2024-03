Willy Sabor se sinceró sobre su salida de la radio: "Tenía que actualizarme"

El locutor radial y animador Willy Sabor dio detalles de su salida de la radio tras 27 años en este rubro.

Fue hace unas semanas que la ex voz de Radio Corazón, quien perdió recientemente a su padre el productor musical Carlos González, anunció su retiro de los medios radiofónicos.

Ahora bien, en conversación con el programa de Vía X "Todo va a estar bien", el también comediante se sinceró sobre cómo el fallecimiento de su padre influyó en su decisión: "Tomé la decisión de dejar la radio, porque no lo estaba pasando bien", reveló Sabor.

"Sentía yo que tenía que actualizarme. Yo viví los mejores años de la televisión y la radio (...) no había nada más. Llegué a la radio en momentos precisos, llegué a los primeros lugares. Estuve en grandes programas", añadió el conductor de "Es la hora de tu podcast".

Asimismo, el comunicador señaló la importancia de actualizarse ya que "hay toda una generación, creo que todo el mundo lo dice, que no escucha radio y que no ve televisión, una generación completa. Estoy hablando de mi hija de 27 años que no ve tele y no escucha radio".

"Es un tema para analizar, la televisión no va a morir, tampoco la radio, pero al final es deporte o noticia. La gente escucha otras plataformas", sentenció.