"Anyone But You" llegará al streaming: fecha de estreno y dónde ver

La comedia romántica "Anyone But You" (Con todos menos contigo), protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell llegará al streaming.

Inspirada en "Mucho ruido y pocas nueces" de William Shakespeare, la historia sigue a "Bea" (Sweeney) y "Ben" (Powell), dos jóvenes que, pese a conectar en su primer encuentro, terminan distanciados por un malentendido.

Sin embargo, el destino vuelve a juntarlos cuando una pareja cercana los invita a ambos a su boda en Australia, donde deciden fingir que tienen una relación hasta el final del viaje para evitar problemas con familia y amigos.

¿Cuándo y dónde ver "Anyone But You"?

El éxito en taquilla, que fue calificado por el público como "el regreso de las comedias románticas", llegará al streaming este viernes 29 de marzo a través de la plataforma Max.