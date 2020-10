Disney+ se estrenará en Latinoamérica sin "Los Simpsons"

La plataforma Disney+, cuyo arribo a Latinoamérica está fijado para el 17 de noviembre, confirmó su catálogo de lanzamiento en la región sin la presencia de contenido relacionado a Fox. Es decir, sin "Los Simpsons".

Al ser consultados por Cooperativa, la vocería del servicio en Chile afirmó que durante su lanzamiento no se incluirán contenidos de Fox, porque esta cadena sigue operando de manera independiente en Latinoamérica. Dicho material aún podrá verse en las aplicaciones de Fox destinadas para ello.

Actualmente la serie se encuentra solo disponible en Estados Unidos, Canadá, Europa, India, Australia y Nueva Zelanda, aunque con la ausencia del episodio "Stark Raving Dad", el cual fue sacado del catálogo por Disney debido a la participación de Michael Jackson.

De todas formas, Disney+ confirmó que su lanzamiento en la región contará con las series y películas relacionadas a Marvel, además de las series que se estrenarán en 2021 como "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier". La plataforma también tendrá el material de "Star Wars", incluidas las dos temporadas de "The Mandalorian".

Películas clásicas de Disney y Pixar, además de contenidos de National Geographic y el musical de Broadway "Hamilton", también serán parte del estreno de la plataforma en Latinoamérica.