Los estrenos que trae HBO y HBO GO para el mes de abril

HBO presenta sus estrenos para el mes de abril. Esta es la programación más destacada que estará disponible exclusivamente en HBO y HBO GO.

Estrenos

"The Nevers" | Desde el 11 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

En los últimos años del reinado de la reina Victoria, Londres registra la presencia de los Touched (Tocados): personas, en su mayoría mujeres, que de repente manifiestan habilidades inusuales, algunas encantadoras, otras muy perturbadoras.

"Mare of Easttown" | Desde el 18 de abril a las 22:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 23:00hs. en el resto de Chile.

Kate Winslet interpreta a Mare Sheehan, una detective de una pequeña ciudad en Pensilvania que investiga un asesinato local mientras que la vida se desmorona a su alrededor.

"Twist" | Desde el 1 de abril en HBO GO

La primera película original de HBO Latinoamérica, es una película británica de robos con altas dosis de adrenalina. Una emocionante versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twist, considerada un clásico de la literatura.

"El día de mañana" | Desde el 5 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

La miniserie española "El día de mañana" narra la vida de Justo Gil, un hombre que llega persiguiendo sus sueños a la prometedora Barcelona de los años sesenta, junto a su madre enferma. Sin embargo, y con la idea en mente de forjar un futuro y encontrar el éxito, su camino se cruzará con el de la joven actriz Carmen Román, con quien escribirá su historia de amor; pero también con Miguel Román, un hombre que lo involucrará en temas de espionaje y secretos que le darán el tinte a la historia.

"A Black Lady Sketch Show", temporada 2 | Desde el 30 de abril a las 22:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 23:00hs. en el resto de Chile. Pre-estreno en HBO GO el 23 de abril.

Se trata de una serie de comedia original de HBO de media hora con sketches protagonizados por un elenco de cuatro mujeres afroamericanas y otras estrellas invitadas que interpretan a docenas de personajes dinámicos en una realidad mágica.

"Sergio Mendes, in the key of Joy" | 27 de abril a las 19:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Una celebración alegre y cinematográfica de este singular artista musical, Sergio Mendes, quien sigue siendo tan vital y relevante hoy como cuando irrumpió en escena con su grupo, Brasil '66. Con un enfoque rico y de múltiples capas para la narración, el documental profundiza para revelar las fuerzas que dieron forma a su increíble recorrido. Dirigido por John Scheinfeld.

"Midway: Batalla en el Pacífico" | 3 de abril a las 22:00hs.

Roland Emmerich dirige a un elenco estelar en este filme sobre una de las más épicas y decisivas batallas de la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Dennis Quaid, Woody Harrelson y Mandy Moore.

"Uno para todos" | 9 de abril a las 20hs. en HBO Mundi

Un profesor redescubre la importancia de perdonar y pedir perdón al ayudar a un niño a reintegrarse en su clase después de una enfermedad. Protagonizada por David Verdaguer, Patricia Lopez Arnaiz, Ana Labordeta, Clara Segura. Dirección de David Ilundain.

"The High Note" | 10 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Tracee Ellis Ross y Dakota Johnson protagonizan esta historia sobre una ególatra superestrella musical y su sobrecargada asistente personal. Dirección de Nisha Ganatra.

"Mortal Kombat: La venganza de Scorpion" | 15 de abril a las 22:00hs. en HBO Plus

Sigue a los diferentes personajes del popular videojuego mientras luchan en un combate por el destino de la Tierra: ¡Mortal Kombat! Dirección de Ethan Spaulding.

"La isla de la fantasía" | 17 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Lucy Hale y Michael Peña protagonizan esta terrorífica aventura basada en la célebre serie homónima de los 70 sobre una misteriosa isla. Dirección de Jeff Wadlow.

"The Broken Hearts Gallery" | 24 de abril a las 19:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 20:00hs. en el resto de Chile.

Tras una ruptura, una joven coleccionista decide abrir una galería para darle nuevo destino a aquellos objetos que el amor ha dejado atrás. Protagonizada por Geraldine Viswanathan y Dacre Montgomery. Dirigida por Natalie Krinsky.

"Palabras en las paredes" | 24 de abril a las 21:00hs. en VTR, Directv y Tuves y 22:00hs. en el resto de Chile.

Charlie Plummer es Adam, un joven diagnosticado con una enfermedad mental que encuentra en el amor la fuerza para perseguir sus sueños. Dirigida por Thor Freudenthal.