¿Qué ver? La impresionante vida del comediante Steve Martin

La plataforma Apple TV+ ya tiene disponible "STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces", una completa obra sobre la impresionante vida del actor y comediante Steve Martin.

Con más de 50 años de carrera, el intérprete es actualmente conocido por su trabajo en la serie "Only murders in the building". Pero su abultado currículum incluye decenas de películas, obras de teatro y una vida dedicada al stand up comedy.

Este documental es dirigido por Morgan Neville ("¿Quieres ser mi vecino?") y está dividido en dos partes completamente distintas: en la primera se cuentan los inicios de Martin y su insistente búsqueda del éxito en la comedia, rubro al que se dedicó durante 15 años y luego se retiró para siempre.

La segunda parte de la película tiene a un Steve Martin en la actualidad, con 78 años, reflexionando sobre su carrera en el cine pero también sobre la búsqueda de la felicidad y las decisiones que tomó a lo largo de su vida.

El juego bonito - Netflix

Esta conmovedora película con clara inspiración en "Ted Lasso" llegó al catálogo de Netflix y rápidamente escaló a los primeros puestos de popularidad. En "El juegobonito", Bill Nighy interpreta a un entrenador de fútbol que tendrá una particular misión: llevar nuevamente a la selección de fútbol de callejero de Inglaterra al Mundial.

Con una narrativa directa y sencilla, la película sigue los pormenores de este torneo en el que sólo participan personas en situación de calle, pasando por la luchadora selección de Inglaterra, la alegría de Sudáfrica y el esfuerzo del equipo de Estados Unidos.