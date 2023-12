Segunda temporada de "The Last of Us": HBO Max confirma estreno

La plataforma HBO Max -Max en Estados Unidos- liberó un avance de varias de las producciones originales que estrenará en el futuro próximo.

Una de ellas fue "The Last of Us", la aclamada serie basada en la saga de videojuegos que protagoniza Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Con una única temporada, la ficción logró cautivar a los fans del juego y a la crítica televisiva con una historia llena de humanidad.

Estreno segunda temporada de "The Last of Us"

Durante su primera temporada la serie abordó los eventos del primer videojuego, por lo que se espera que los nuevos episodios se crucen con el segundo y último título de la franquicia.

Por ahora sólo se ha confirmado que la segunda temporada de "The Last of Us" llegará al streaming en el año 2025.