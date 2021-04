Una nueva "In Treatment" lidera estrenos de HBO en mayo

Se acerca el mes de mayo y en HBO y HBO GO traen una serie de estrenos de diversas índoles.

Además, destacan películas que no se han dado por el cable aún, como "The Witcher" y "The Current War".

Series estreno

"In Treatment", temporada 4| Desde el 23 de mayo a las 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. (Estreno de 2 episodios de media hora seguidos todos los domingos y los lunes a las 22:00hs.)

La serie vuelve para su cuarta temporada con la actriz ganadora del Emmy, Uzo Aduba ("Mrs. America", "Orange is the New Black") como protagonista, la Dra. Brooke Taylor, una terapeuta observadora y empática. La trama de esta temporada está reimaginada en la actualidad en Los Ángeles y presenta un trío diverso de pacientes en sesiones con Brooke, buscando transitar por una variedad de preocupaciones modernas.

Documentales estreno

"Escravidao - Século XXI" | Desde el 5 de mayo a las 21:00hs. en HBO Mundi

Con dirección de Bruno Barreto, la serie documental expone la esclavitud contemporánea en Brasil. El documental analiza, en cinco episodios, las condiciones que caracterizan el trabajo análogo al esclavo en el Brasil del siglo XXI.

"The crime of the century" | 11 de mayo a las 19hs para VTR, Directv y TuVes y Medianoche para el resto de Chile.

El documental dirigido por el ganador del Emmy y del Oscar Alex Gibney, es una implacable acusación a la industria farmacéutica, a los lobistas y a las reglamentaciones gubernamentales que permiten la superproducción, la distribución imprudente y el abuso de opioides sintéticos.

Películas

"Nueva York sin Salida" (21 Bridges) | 1 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

Chadwick Boseman interpreta a un policía de NY que debe bloquear todas las salidas de la ciudad para una brutal persecución a contrarreloj.

"La liga de la justicia oscura: Guerra en Apokolips (Justice League Dark: Apokolips War)" | 3 de mayo, 22:00hs. en HBO Plus

Luego de la devastación causada por Darkseid, los pocos héroes sobrevivientes deben reagruparse y llevar la guerra directo a Apokolips.

"Yellow Rose" | 7 de mayo, 20:00hs. en HBO Mundi

Una joven filipina indocumentada debe decidir entre su familia y sus sueños cuando su madre es arrestada por la policía de inmigración.

"Jexi" | 8 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

La vida de Phil (Adam Devine) se sale de control cuando Jexi, el asistente virtual de su teléfono inteligente, decide tomar el control.

"The Current War" | 15 de mayo, 21hs para VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

Benedict Cumberbatch y Michael Shannon reviven la disputa de Thomas Edison y George Westinghouse sobre la distribución de electricidad.

"The Witcher" | 22 de mayo, VTR, Directv y TuVes y 22hs para el resto de Chile. en HBO

Robert Zemeckis ofrece una versión moderna del clásico libro sobre brujas que comen niños, estelarizada por Anne Hathaway y Octavia Spencer.