Influencer dejó su sueño de ser monja al conocer al amor de su vida

Agostina López, una joven argentina de 20 años, se convirtió en una "influencer católica" mientras meditaba su decisión de ser monja, sin embargo, todo cambió en la pandemia cuando conoció a otro joven por internet.

A comienzos de 2020, López estuvo en España y se quedó en un monasterio durante un mes. Cuando terminó febrero, la joven sintió el llamado de la vocación para convertirse en monja y pidió quedarse allí, consignó el medio argentino TN.

Sin embargo, las autoridades del lugar le señalaron que era una decisión que cambiaría su vida y le sugirieron volver a Argentina para meditarlo. Así es como en marzo volvió justo antes que se decretara la pandemia de Covid-19, siendo el encierro una parte clave en su decisión.

En el confinamiento, la joven se convirtió en una "influencer católica". "Empecé a hacer videos en Instagram hablando de la vocación religiosa y derribando mitos porque tenía mucho que decir respecto a la Iglesia", señaló a dicho medio.

En ese contexto, participó de un evento religioso por internet para rezar el rosario y grabó una promoción que se viralizó en redes, la que llegó a Ezequiel, un joven de 24 años que era catequista y filósofo.

"Mi tía me mandó el video y yo se lo reenvié a un amigo. 'Me caso', le dije. No con el peso que tiene, sino remarcando los valores que tiene y lo linda que es", dijo el joven.

Ese evento, fue el que los juntó. Agostina tuvo problemas de conexión durante la transmisión y al finalizarla, dejó prendido su micrófono y comenzó a hablar con su familia sobre qué iban a comer. Por lo que más tarde, Ezequiel le escribió: "¿Cómo salieron las pizzas?", lo que fue el primer acercamiento virtual, aunque la joven no le tomó tanto interés.

Sin embargo, tiempo más tarde, la influencer subió una imagen estudiando filosofía, lo que motivó la conversación entre ellos. "Empezamos a hablar por WhatsApp de manera filosófica, profunda", dijo Ezequiel.

Por su parte, López recordó que "volví de España con una espiritualidad muy grande y pensé que nunca más iba a poder vivir esa paz. Pero de repente conozco a este chico que lo veía bastante parecido a mí, pude conectar con él y lo que había encontrado en el monasterio lo encontré en él. Fue como descubrir un diamante en bruto".

Luego de largas conversaciones virtuales, los jóvenes –que vivían en la misma zona de San Isidro, Buenos Aires- comenzaron a juntarse para caminar e ir a misas clandestinas.

Sin embargo, la joven influencer se sentía en una disyuntiva porque seguía con la idea de volver a España e ingresar al monasterio, pero tampoco quería perder su vínculo con Ezequiel. Mientras que el joven también sentía lo mismo por ella y le oraba a Dios para estar juntos.

Pasado el tiempo, en agosto de 2020, Agostina recordó que Ezequiel "me señaló el altar y me dijo 'imagínate cuando estemos ahí'".

Ese acontecimiento, produjo que tuvieran una cita y se besaran, dejando atrás la posibilidad de ser monja, y fue el detonante para que comenzaran una relación y llegaran al altar en 2023, mismo año que nació su hija Fátima.