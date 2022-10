Blanca Lewin se refiere a quiebre matrimonial con Daniel Matamala: "Ahora he aprendido a pedir ayuda"

Anoche fue estrenado un nuevo capítulo de "La divina comida" de CHV y una de las comensales, la actriz Blanca Lewin, describió su latente proceso de duelo tras su separación con el periodista Daniel Matamala.

"Ha pasado tan poco tiempo", soltó la exintéprete de "Lola" en compañía de los invitados en el programa, el alcalde Gonzalo Durán, y los actores Liliana García, Antonio Campos Di Girolamo, sobre el quiebre ocurrido a principos de este año.

"O sea yo creo que es demasiado reciente para mirar con la distancia necesaria y para hablar eso. Porque si lo hiciera me pondría a llorar y no quiero llorar", acotó al expresar su punto de vista.

Sin ir más lejos, añadió que la contención de cercanos la ha ayudado a sobrellevar la aflicción: "Antes me comía los momentos de tristeza o de depresión bien sola, ahora he aprendido a pedir ayuda y a darme cuenta que estoy rodeada de gente que me quiere mucho".

"Y no tener vergüenza de pedir ayuda, de pedir que te acompañen. Entonces, he estado muy bien acompañada... Hay que hacer red, porque no estamos solos en el mundo", concluyó en modo de consejo.