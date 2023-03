"Literalmente me metió la mano": Diana Bolocco recordó episodio de acoso sexual que vivió en su adolescencia

Durante el programa "PH: Podemos Hablar", Diana Bolocco recordó un desagradable episodio de acoso sexual callejero que vivió en los años 90, cuando la conductora de Chilevisión tenía alrededor de 15 años.

"Tengo 45 años, por lo tanto iba al colegio en los años 90, media. Todos los días en la micro me tocaba un señor tocándose sus partes...", inició contando Bolocco tras el llamado de Jean-Philippe Cretton al punto de encuentro del espacio.

Tras asegurar que muchas mujeres pasaron por lo mismo, la periodista revivió un traumático recuerdo: "La peor vez que me acuerdo, yo debo haber tenido 15 o 16 años, iba caminando por la calle, por el centro con mi mamá (...) y un hombre, adulto además, debe haber tenido más de 60, literalmente me metió la mano".

"Yo me acuerdo, aparte de lo asqueroso, de la vergüenza de contarle a mi mamá (...) Entonces cuando el periodista de este programa me pregunta en la pre entrevista yo dije: 'nunca he sentido una situación de acoso de un jefe o de un superior a mí, pero sí este acoso callejero mil veces', y me dice 'cuéntalo' y yo le dije 'creo que no amerita porque no es una situación excepcional'", contó.

Sin embargo, la exanimadora de "Vértigo" aseguró haber reflexionado al respecto y haber cambiado de opinión: "Dije 'obvio que amerita porque no puede seguir pasando'. Todavía pasa, tengo la sensación que las mujeres estamos mucho más conscientes de eso y podemos levantar la voz, pero no es normal".