Daniela Aránguiz contó porqué Rigeo dejó "Mekano": Qué asco tirarse leche entre hombres

Daniela Aránguiz aprovechó "La Mañana" de Chilevisión para contar detalles sobre la gira de "Mekano" y explicar por qué ella y su hermano Rigeo no participaron.

La bailarina disparó contra la reunión del programa asegurando que parecía "clase de Zumba" y revelando que quien está a cargo es "un productor, no Viñuela".

Según ella, a los participantes del regreso de "Mekano" no los dejan hablar con los medios ni tener eventos en discoteques.

Aunque la razón de la salida de Rigeo fue otra.

"Mi hermano se fue. Estaba dentro de esto pero no quiso participar porque le dijeron 'tienes que ir a Morandé (Con Compañía) y tirarte leche por la boca' y mi hermano dijo 'yo no estoy para hacer el ridículo'", contó.

Aránguiz explicó que era parte de un sketch: "a algunos integrantes los invitaron a hacer el ridículo y tirarse leche de boca en boca".

"Qué asco entre hombres y hombres", exclamó.

"Él canta tiene una carrera. Mi hermano dijo 'tengo una carrera afuera de Chile y no estoy para hacer el ridículo' y se fue de Mekano", afirmó.

La misma Daniela Aránguiz dijo que no quiso participar: "Uno tiene que quemar etapas en la vida. Yo he subido escalones y participar en esto sería bajar todo lo que he logrado".