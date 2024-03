Ex "Tierra Brava" Camila Arismendi reveló que vive difícil situación económica post reality

La doble de Cecilia, Camila Arismendi, confesó la difícil situación económica por la que ha estado pasando luego de salir del reality "Tierra Brav".

"Pensé que al salir del reality me iba a ir muy bien en lo laboral, creí que iba a tener eventos discotequeros o eventos cantando", contó la joven a AR13.

La ganadora de "Yo Soy" relata que actualmente busca trabajo como inspectora de colegio o promotora, pero que los fines de semana sigue trabajando vendiendo ropa en la feria.

Además, se creó una cuenta de Arsmate donde publica su contenido erótico exclusivo.

"Me he salvado haciendo publicidad a través de mi Instagram, vendiendo ropa por internet, vendiendo en la feria y ahora en Arsmate. No tengo un excelente pasar económico como mucha gente cree pero me esfuerzo a diario para mantenerme", relató.