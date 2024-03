"Habla tú no más": El encontrón de Monse Álvarez y JC Rodríguez en pleno matinal

Un tenso momento protagonizaron los conductores Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez en pleno matinal "Contigo en la mañana".

Mientras analizaban el caso de una mujer que acusaba no haber recibido horas para renovar su licencia de conducir, los animadores se enfrascaron en un breve pero duro diálogo a raíz de un chiste de JC.

Todo ocurrió cuando Monse Álvarez opinó sobre la toma de horas y mencionó el caso de la Municipalidad de Las Condes. "No hay nadie mirando de Las Condes, Monse", dijo Rodríguez entre risas.

El comentario colmó la paciencia de la periodista quien se tomó el rostro y le dijo a su compañero "que me has aportillado hoy, mejor habla tú no más". "No, habla tú... es una broma no más, Monse", replicó Julio César con la tensión desatada en el estudio.

Momento incomodo Julio v/s Monse jajajajaj#ContigoCHV — VarvyGula (@CamCovid) March 26, 2024

la @alvarez_monse trataba de explicar los procedimientos para pedir hora online en los municipios y JC sólo se dedicaba a tirar tallas y a aportillarla… infantil. — alfonso (@alfonsogc) March 26, 2024

@alvarez_monse Monse gracias a ti acabo de pedir hora en la municipalidad de Las Condes por renovación de licencia, me diste la suerte 👌 — Mari (@medallaparati) March 26, 2024