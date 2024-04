Hermana de guardia herido en Lo Valledor: "Ya lo habían apuñalado"

Este lunes ocurrió un tiroteo en Lo Valledor luego de que una mujer que estaba siendo detenida le quitó la pistola a uno de los guardias de seguridad.

Fueron tres los heridos, entre los que se encuentra un camarógrafo del matinal "Contigo en la Mañana".

Uno de los guardias que intentó reducir a la mujer también resultó herido y su hermana Verónica fue entrevistada por Mucho Gusto, donde relató que no es primera vez que vive un momento así.

"Nos enteramos por la tele, mi mamá gritando, yo vine corriendo a su casa porque somos vecinas. Y vemos la imagen y de verdad que para nosotros es muy terrible, mi mamá estaba súper mal", contó.

"No es primera vez que esto ocurre, a mi hermano ya anteriormente recibió una apuñalada por un problema que hubo también ahí, para controlar el ingreso de la gente", agregó.

Además, aseguró tener angustia debido a que le realizarían una cirugía a su hermano, debido a que la bala "le tocó el hueso".

"Esto va a pasar, ya no habrán cámaras, pero el trabajo de él es exponerse. No es la primera vez, antes ya había pasado. También hubo un accidente y casi lo atropellan ahí. Queremos que se haga justicia, que no quede esto impune", insistió.