JC Rodríguez encaró en vivo al alcalde de Puente Alto por fatal tiroteo

Después del tiroteo en un almacén de Puente Alto que dejó cinco fallecidos, en el matinal de Chilevisión conversaron con el alcalde de la comuna, Germán Codina, quien fue encarado por los panelistas.

El más duro fue Julio César Rodríguez: el animador de "Contigo en la Mañana" interrumpió a la autoridad para decirle "alcalde, son las 09:30, esto ocurrió ayer aproximadamente a las 21:30... ¿por qué usted no ha llegado ahí si ya todos se están yendo?".

Ante ello Codina le respondió "usted sabe perfectamente, porque la gente suya de producción se contactó conmigo, yo estoy parado en la esquina conversando con ustedes para poder ir a juntarme con los vecinos que me están esperando".

"Pero está conversando con nosotros hace 15 minutos, alcalde. ¿Por qué no llegó ayer en la noche, en la madrugada?", refutó el periodista.

Y el alcalde replicó: "A ver, ¡escúcheme! Ayer... de hecho todavía sigue acordonado. Acá hay un procedimiento policial. ¿A usted le parece serio que llegue un civil a intervenir un procedimiento policial?".

"Pero si usted no es un civil cualquiera, ¡es la máxima autoridad de la comuna! Era informarse, ir a estar con los vecinos, que la gente sienta que está la autoridad", le contestó Rodríguez.

Finalmente Codina explicó que "la situación fue tremendamente confusa. Fue una jornada de una multiplicidad de situaciones en la comuna. Yo no estaba en el sector en ese momento y no era razonable ir para allá. Conversé con la gobernadora, con Carabineros, y no tenía sentido estar allá".

Carlos Pinto también lo puso en problemas al consultarle por qué no identifican a quienes, por ejemplo, lanzan fuegos artificiales en la calle.

"Yo me hago la misma pregunta que usted. Pero hágasela a Carabineros, al Ministerio del Interior, a la gente que tiene atribuciones para intervenir en esos casos. Los municipios no manejamos a las policías", respondió el alcalde.