Kodi Lee es un joven de 22 años, ciego y con trastorno autista, quien emocionó a todos con su presentación en el programa "America's Got Talent". El participante se puso a cantar "A Song for you", de Leon Rusell, y provocó que Simon Cowell dijera que nunca olvidará este día. La actriz Gabrielle Union apretó el botón de oro que dio a Kody el pase de oro que lo lleva directamente a la semifinal.

LEER ARTICULO COMPLETO