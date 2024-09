Jodie Foster agiganta su leyenda tras ganar su primer Emmy

Pese a tener una de las carreras más notables de Hollywood, este domingo la actriz Jodie Foster ganó el primer premio Emmy de toda su carrera.

La estadounidense se impuso en la categoría de Mejor Actriz en una serie limitada por su trabajo en "True Detective: Night Country", derrotando a Sofía Vergara, Naomi Watts, Brie Larson y Juno Temple.

"Es un momento increíblemente emotivo. Hacer esta serie fue mágico. Agradecerle a los pueblos nativos de Alaska que nos entregaron amor y sus historias, también gracias a mi partner Kali Reis", dijo Foster sobre el escenario.

Este fue el primer premio Emmy en la carrera de Jodie Foster, quien ya había sido nominada como productora en 1999, como directora en 2014 por "Orange is the new black" y como actriz con "True Detective".

Con este triunfo la actriz se acerca al selecto grupo de los EGOT, que es la sigla utilizada para referirse a los intérpretes que han ganado los cuatro premios más importantes de la industria: el Emmy, el Globo de Oro, el Oscar y el Tony teatral.

Por su parte a Foster sólo le falta el Tony. En el pasado ganó cuatro Globos de Oro y dos premios Oscar.