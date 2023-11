Kike Morandé y el humor actual: "Dices una barbaridad de una mujer y te meten preso"

Kike Morandé se sentó con Pato Torres en el más reciente capítulo de "Morandé Te Ve", su programa de entrevistas en YouTube.

Uno de los puntos que el par analizó fue el término de "Teatro en Chilevisión", espacio en el que el actor participó desde su inicio en 2003 a su fin, en 2014.

"Era pícaro el programa de ustedes, igual que el nuestro... ¿Qué mierda pasó?", preguntó Morandé.

La reflexión de Pato Torres y Kike Morandé

"Lo que yo me imagino, dada la nueva normalidad que hay en este país: la inclusión, el empoderamiento femenino y todas esas cosas que me parecen bienvenidas, pero es tan fuerte cómo llega el cambio que empieza a destruirse todo", señaló Torres sobre el programa que ya casi lleva una década fuera del aire.

Según su opinión, "hoy en día, el 'Teatro en Chilevisión' pasó a ser la mujer utilizada, cosificada. Pasaba a ser una 'cosa'. Sin embargo, el que realmente era 'cosa' era yo. A mí me empelotaban y me hacían de todo, me dejaban con las ganas".

"Chilevisión se farreó haber pasado 'Teatro en Chilevisión' durante toda la pandemia. Habría arrasado, más allá de que... sí... era machista, ¿para qué estamos con cosas?", admitió el actor.

"Pero es que es humor", intervino Morandé: "Yo creo que el humor no puede ser machista o no machista, porque salen unas niñas haciendo humor y dicen cualquier barbaridad sobre los hombres. Sales tú haciendo humor, dices una barbaridad de una mujer y te meten preso. Seamos iguales en todo, equiparemos".