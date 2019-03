Banco Mundial se desmarca de "experto" invitado a "Mucho Gusto"

El cambio de medidores que tendrán que enfrentar los hogares chilenos fue tema de debate en todos los matinales de televisión abierta. En ese contexto, "Mucho Gusto" de Mega abordó la temática el pasado lunes e invitó a dos expertos a debatir.

Sin embargo, uno de ellos no era lo que decía ser. Según informa LUN, la organización internacional del Banco Mundial se desmarcó de Óscar Moraga, el invitado que el programa presentó como "colaborador energético" de dicha institución.

"Esta persona no tiene ningún tipo de vínculo con el Grupo Banco Mundial", aseguró al periódico Francisco Winter, country officer para Chile de la entidad.

La contraparte de Moraga en "Mucho Gusto" fue Humberto Verdejo, director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH, desde donde se comunicaba con el matinal vía móvil.

Tras escuchar una de las intervenciones del supuesto experto del Banco Mundial, Verdejo aseguró estar "extremadamente preocupado".

"Ustedes (dirigiéndose al panel del programa) son un medio de comunicación responsable y al ser un medio de comunicación tienen la responsabilidad de entregar información correcta y adecuada. Me dolió la guata la cantidad de barbaridades que he escuchado hablar respecto de una persona que no conozco su formación, y lo digo con mucho respeto, por favor, no sigamos desinformando a la gente", dijo el académico, según consigna LUN.

Ante la dura crítica, José Miguel Viñuela defendió al invitado en estudio y sostuvo que "nosotros no estamos haciendo farándula, estamos haciendo un tema serio, por lo demás tenemos un experto del Banco Mundial, trajimos una persona que nos está dando su punto de vista, para que no nos descalifiques".

Según consigna el matutino, después de la emisión de este momento "Mucho Gusto" intercambió correos electrónicos con Adrián González, coordinador en Chile del informe Doing Bussiness que hace el Banco Mundial. "Óscar Moraga colaboró desde Chile en el Doing Bussiness 2019. Esta colaboración es voluntaria. El señor Moraga no es funcionario del Banco Mundial y sus opiniones no representan las opiniones del Banco Mundial", explicó González al matinal de Mega.