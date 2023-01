Kathy Salosny recordó difícil paso por "Mucho Gusto"

La conductora y actriz Kathy Salosny habló sobre su paso por "Mucho Gusto" de Mega, y cómo fue su relación con la jefatura del matinal.

En "Juego Textual", Salosny afirmó que "'Mucho gusto' es un programa que fuimos construyendo juntos con Lucho Jara y que se convirtió en un fenómeno. Fue muy triste cómo me fueron sacando de ahí. Eso afecta la confianza, la autoestima, y no quedó otra que retirarse".

"La televisión es muy cruel con las mujeres", siguió Salosny, "las mujeres en televisión tenemos una fecha de caducidad, porque vamos cumpliendo años, nos van saliendo canas o nos vamos poniendo un poco más gordas".

"Además, no tenía una buena relación con el productor ejecutivo. Ese último tiempo fue todo muy doloroso. Es triste cuando haces todos los intentos por llevarte bien con una persona y no resulta", indicó.

Salosny también declaró que se sintió "cuestionada" en el matinal "porque no soy casada, porque no tengo hijos, porque soy feminista y digo las cosas que pienso y cómo las pienso. Me decían por interno: 'Ella, la feminista'. Se te respeta menos cuando no tienes hijos".