Monserrat Álvarez y su salida de Canal 13: "Me interesaba cambiar"

Impacto generó en Canal 13 la salida de la periodista Monserrat Álvarez, quien decidió abandonar la estación para enfocarse en su nueva casa televisiva, Chilevisión.

En conversación con LUN, explicó el motivo de este cambio de aire. "Se me presentó un proyecto de algo que me gustó ene. Me interesaba cambiar y me fui motivando con el proyecto que me ofrecieron", sostuvo.

También tuvo palabras para su salida de Canal 13. "El canal me dio harto: son pocas las conductoras a las que se le ha dado la posibilidad de desplegarse en distintas áreas y estoy muy agradecida".

"Tengo mucha pena, he tenido que despedirme de mucha gente. Me da pena dejar al Polo, a Marín, a mis compañeros del matinal, a Miguel Acuña en la radio", afirmó.

Sobre su paso a Chilevisión, fue clara. "No puedo contar todavía el detalles, pero a lo mismo que no hago acá no me iría. La gracia es hacer otra cosa".