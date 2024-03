Nickelodeon responde a acusación de Drake Bell sobre abuso sexual

Días después de hacerse conocida la acusación de la exestrella infantil Drake Bell durante el rodaje de la serie "Drake y Josh", Nickelodeon salió a entregar su respuesta.

La denuncia del actor forma parte de la próxima serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", donde Bell narra su testimonio de abuso por parte de su entrenador de diálogo de ese entonces, Brian Peck, condenado en 2004 por el delito.

¿Qué respondió Nickelodeon ante la acusación de Drake Bell?

En un comunicado de prensa compartido por Deadline, el canal entregó su perspectiva luego de ser conocido que Drake Bell fue el denunciante 20 años atrás, y aseguró que su mayor prioridad son "el bienestar de los niños".

"Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al conocer el trauma que ha sufrido, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para dar la cara", señaló Nickelodeon.

Asimismo, la cadena se refirió a anteriores acusaciones que involucran a otros trabajadores. "Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada".