Nicole Block respondió a Yamila Reyna y a Ingrid Cruz por denuncias

Las declaraciones de Nicole Block provocaron un verdadero remezón en el mundo del espectáculo. La actriz, que trabajó en "El Camionero" y "Tranquilo Papá", acusó malos tratos en las teleseries y el divismo de algunos colegas.

Sus frases generaron reacciones en Ingrid Cruz y Yamila Reyna, quienes no perdieron la oportunidad de responder.

"El respeto se gana, no se instaura. Uno no saca nada diciendo ¡mi carrera, mi carrera! He trabajado con grandes y nadie anda sacando la carrera, no hay tiempo para eso", dijo la antofagastina en "Intrusos".

La argentina reveló una situación protagonizada por Block. "Ella llama y le dicen que llegue más tarde, que en vez de a las 12 va a llegar a la 1 porque van atrasados, pero ella llegó a las 3 de la tarde, porque estaba en un almuerzo y se le hizo tarde", dijo.

En su canal de Youtube, Block les respondió a las dos en un video llamado "No me voy a quedar callada".

"Yamila, nosotros nos topamos dos o tres veces. Estás hablando algo que te contaron, escuchaste o que te pautearon, porque tú no estuviste ahí y no sabes lo que pasó", le dijo a Reyna.

"Ingrid, tú tampoco estuviste ahí, pero sí, tú me dijiste dos frases: la ropa sucia se lava en casa y el respeto se gana. Hoy en día, ese tipo de frases las mujeres no las queremos escuchar", dijo en un video.