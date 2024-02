Pincoya colmó paciencia del jurado de "Top Chef VIP": "Es una falta de respeto"

Jennifer Galvarini, la conocida Pincoya de "Gran Hermano", agotó la paciencia de los jurados de "Top Chef VIP" y recibió un duro llamado de atención.

La chilota fue apuntada por no ponerle seriedad a su participación y por tomarse una cerveza que estaba destinada a ser un ingrediente de su preparación. "Decía mi fina abuela, que hay que probar la enjundia, así que yo la voy a probar", dijo Pincoya al beber.

Más tarde, cuando presentó su plato al jurado compuesto por Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast, se le enrostró su acción. "El pollo está seco, y salsa no hay. Usted tenía una cerveza que le podía entregar y aportar a su plato, a cualquiera de estos ingredientes, tanto aroma, tanto sabor", le dijo Fuentes.

"Sí, si al final me la terminé tomando yo la cerveza", respondió entre risas la mujer, lo que desató la ira de la chef.

El reto a Pincoya

"Ah, o sea, se la tomó usted y no la puso acá en el plato. Me parece fantástico de su parte, genial, se tomó la cerveza y no la puso acá, fantástico, vamos súper bien", replicó Fernanda Fuentes, con la paciencia agotada.

"La primera persona que salió eliminada de este programa, ¿por qué fue? Porque no se tomó en serio esta cocina. Lo dijimos en el primer capítulo, Pincoya, esto ya no es un chiste, de verdad. Tomarse la cerveza y no ponerla en un plato es una falta de respeto", remató la cocinera, desaprobando además la preparación de la chilota.

Por su parte Pincoya explicó sola en cámara que se tomó la cerveza "para probar cuál de las dos me gustaba más para el pollo".